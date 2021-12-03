В аеропорту "Бориспіль" упіймали іноземця з валізою наркотиків (фото)

34-річний чоловік намагався вивезти наркотики з України до Стамбула

У столичному аеропорту впіймали кувейтця з наркотиками / Фото: Колаж: Сьогодні

Київські митники у аеропорту "Бориспіль" виявили у кувейтця цілу валізу наркотику "Лірика". У громадянина Кувейту вилучили понад 56 тисяч капсул (близько 4 тисяч блістерів) медичного препарату, який при неконтрольованому вживанні стає наркотиком.

Про це повідомляє прес-служба Київської митниці. Facebook.

Реклама

34-річний чоловік намагався вивезти їх із України до Стамбула. У дорожній валізі авіапасажира, що прямував через "зелений коридор", серед особистих речей було 56 тисяч капсул медичного препарату "Ліріка" (прегабалін) торгового бренду Pfizer.

Чоловік пройшов із наркотиками через "зелений коридор" / Фото: Киевская таможня

"Для економії місця пасажир спакував ліки без заводської упаковки. Нагадаємо, що препарат "Лірика" відпускається лише за рецептом. Відповідь на запитання – як така кількість препарату опинилася у мешканця однієї з країн Перської затоки – залишається відкритим", – пишуть у повідомленні.

Реклама

На пасажира складено протокол / Фото: Киевская таможня

Складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження "зеленим коридором"). Препарат вилучено.

Скільки наркотиків вилучили з початку року

За даними Нацполіції, в Україні за сім місяців цього року вилучили понад 840 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Їхня орієнтовна вартість – понад 228 млн грн.

Реклама

В яких областях знайшли найбільше наркотиків:

Дніпропетровська;

Харківська;

Донецьк.

Раніше ми повідомляли, що у Києві виявили дві міжнародні посилки, у яких із Казахстану в Україну намагалися надіслати препарати із вмістом психотропних речовин.

Крім того, на Кіровоградщині викрили порушників, поширювали психотропи під виглядом пігулок для схуднення.