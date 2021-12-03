В аеропорту "Бориспіль" упіймали іноземця з валізою наркотиків (фото)

Київські митники у аеропорту "Бориспіль" виявили у кувейтця цілу валізу наркотику "Лірика". У громадянина Кувейту вилучили понад 56 тисяч капсул (близько 4 тисяч блістерів) медичного препарату, який при неконтрольованому вживанні стає наркотиком.
Про це повідомляє прес-служба Київської митниці. Facebook.
34-річний чоловік намагався вивезти їх із України до Стамбула. У дорожній валізі авіапасажира, що прямував через "зелений коридор", серед особистих речей було 56 тисяч капсул медичного препарату "Ліріка" (прегабалін) торгового бренду Pfizer.
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"Для економії місця пасажир спакував ліки без заводської упаковки. Нагадаємо, що препарат "Лірика" відпускається лише за рецептом. Відповідь на запитання – як така кількість препарату опинилася у мешканця однієї з країн Перської затоки – залишається відкритим", – пишуть у повідомленні.
Складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження "зеленим коридором"). Препарат вилучено.
Скільки наркотиків вилучили з початку року
За даними Нацполіції, в Україні за сім місяців цього року вилучили понад 840 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Їхня орієнтовна вартість – понад 228 млн грн.
В яких областях знайшли найбільше наркотиків:
- Дніпропетровська;
- Харківська;
- Донецьк.
Раніше ми повідомляли, що у Києві виявили дві міжнародні посилки, у яких із Казахстану в Україну намагалися надіслати препарати із вмістом психотропних речовин.
Крім того, на Кіровоградщині викрили порушників, поширювали психотропи під виглядом пігулок для схуднення.