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В аеропорту "Бориспіль" упіймали іноземця з валізою наркотиків (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
3 грудня, 17:24
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34-річний чоловік намагався вивезти наркотики з України до Стамбула
У столичному аеропорту впіймали кувейтця з наркотиками
У столичному аеропорту впіймали кувейтця з наркотиками / Фото: Колаж: Сьогодні

Київські митники у аеропорту "Бориспіль" виявили у кувейтця цілу валізу наркотику "Лірика". У громадянина Кувейту вилучили понад 56 тисяч капсул (близько 4 тисяч блістерів) медичного препарату, який при неконтрольованому вживанні стає наркотиком.

Про це повідомляє прес-служба Київської митниці. Facebook.

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34-річний чоловік намагався вивезти їх із України до Стамбула. У дорожній валізі авіапасажира, що прямував через "зелений коридор", серед особистих речей було 56 тисяч капсул медичного препарату "Ліріка" (прегабалін) торгового бренду Pfizer.

Чоловік пройшов із наркотиками через "зелений коридор"
Чоловік пройшов із наркотиками через "зелений коридор" / Фото: Киевская таможня

"Для економії місця пасажир спакував ліки без заводської упаковки. Нагадаємо, що препарат "Лірика" відпускається лише за рецептом. Відповідь на запитання – як така кількість препарату опинилася у мешканця однієї з країн Перської затоки – залишається відкритим", – пишуть у повідомленні.

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На пасажира складено протокол
На пасажира складено протокол / Фото: Киевская таможня

Складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження "зеленим коридором"). Препарат вилучено.

Скільки наркотиків вилучили з початку року

За даними Нацполіції, в Україні за сім місяців цього року вилучили понад 840 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Їхня орієнтовна вартість – понад 228 млн грн.

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В яких областях знайшли найбільше наркотиків:

  • Дніпропетровська;
  • Харківська;
  • Донецьк.

Раніше ми повідомляли, що у Києві виявили дві міжнародні посилки, у яких із Казахстану в Україну намагалися надіслати препарати із вмістом психотропних речовин.

Крім того, на Кіровоградщині викрили порушників, поширювали психотропи під виглядом пігулок для схуднення.

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