Сам відпав? У Києві Льва Толстого приземлили обличчям на тротуар

Бронзова дошка з російським письменником тепер прикріплена не до стіни, а до асфальту/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Києві невідомі демонтували анотаційну бронзову дошку російському письменнику Льву Толстому. Вона була встановлена у 1978 році на фасаді будинку (Велика Васильківська, 24) на початку площі Льва Толстого, біля входу до підземного переходу до однойменної станції метро.

Про це повідомляє Сьогодні.

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На анотаційній бронзовій дошці зазначено, що ім'я письменника Льва Толстого площа носить з 1938 року. У соціальних мережах повідомляють, що дошка письменнику "відпала" і зараз лежить біля будівлі. Судячи з усього, дошку з барельєфом російського письменника силою відірвали від фасаду і приземлили на тротуар. Там вона вже лежить другий день. Таким чином невідомі натякають, що площа більше не носитиме ім'я Льва Толстого.

Що кажуть у КМДА?

У департаменті охорони культурної спадщини КМДА нам повідомили, що анотаційна дошка Льва Толстого не перебувала у них на балансі.

"Це дошка не числиться у нас на балансі. На місце виїдуть інспектори для перевірки. Балансоутримувач будинку — відповідає за майно, яке є у нього на балансі. Якщо щось розбите або вкрадене, то балансоутримувач повинен на це відреагувати — звернутися до правоохоронців", — повідомив сайту "Сьогодні" директор Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Нікоряк.

У Департаменті кажуть, що в місті вже були зафіксовані самовільні демонтажі пам'ятних елементів об'єктів культурної спадщини, присвячені людям, які були причетні до комуністичного режиму.

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"На сьогодні назріла необхідність для прийняття відповідного законодавства, яке стосується дерусифікації", — додає Олександр Нікоряк.

Що кажуть у поліції?

У поліції Києва сайту "Сьогодні" повідомили, що на лінію "102" не надходило викликів з приводу демонтажу таблички Льва Толстого. Можливо, на місце НП виїжджали співробітники патрульної поліції.

У Києві демонтували символ "дружби" з РФ

26 квітня у Києві демонтували бронзову скульптуру двох робітників "на знак возз'єднання України з Росією". Скульптурна композиція, встановлена у 1982 році, була частиною арки Дружби народів.

Прямо під час демонтажу скульптури у російського робітника відпала голова.

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