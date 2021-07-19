Найспекотніший день за 141 рік. У Києві температура побила всі рекорди

У таку погоду краще залишатися вдома, але якщо ж це неможливо, то лікарі радять носити одяг вільного крою і з легких тканин

Україну не покидає спека. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю в Києві була не тільки найжаркіша ніч, але і найтепліший день за 141 рік. Температура перевищила кліматичну норму.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, 16 липня в Києві середньодобова температура повітря становила 28,8 градусів тепла, що на 0,4 градуса вище рекордного значення температури для цього дня 1931 року.

"Така температура повітря на 7,6 градусів перевищила відповідну кліматичну норму", – пишуть у повідомленні.

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Ми писали, що в таку погоду краще залишатися вдома, але якщо ж це неможливо, то доктора дають кілька порад, як легше переносити спеку:

одягайтеся так, щоб якомога більша частина тіла була закрита;

одяг повинен бути вільного крою і з легких тканин;

будь-які активності, наприклад заняття спортом або прогулянки, краще влаштовувати вранці;

пити потрібно стільки, скільки вимагає організм;

віддавати перевагу легкій їжі і пісним стравам.

Раніше ми писали, що Київ накрив потужний злива з грозою.

Нагадаємо, Леонід Горбань, який живе під Києвом, – людина унікальна. Йому скоро виповниться 82 роки і він – єдиний в Україні, хто вміє спрогнозувати погоду на роки вперед.