Скандал через карти: киян обурили вулиця Фрунзе і пам'ятник Леніну в Київському метрополітені

У столичної підземки застаріли карти. Фото: колаж "Сьогодні"

Киян обурили топографічні карти міста в Київському метрополітені, на яких вказані вулиці Фрунзе, Артема і навіть пам'ятник Володимиру Леніну. Містян дратує, що назви цих вулиць давно змінені, але в підземці вони, як і раніше, залишаються.

Користувачі соціальних мереж відзначають, що пам'ятник Леніну був демонтований у грудні 2013 року. Найімовірніше, ці карти просто не поміняли.

На карті зображено стару назву вулиці Фрунзе. Фото: Олександр Рудоманов/Facebook

"Напевно, у метрополітені чекають, поки не перейменують всі вулиці в місті, а тоді й свої карти замінять", – припускає киянка Ольга.

Що кажуть у столичній підземці

У Київському метрополітені зазначають, що карти міста розміщені на багатьох станціях столичної підземки.

"Ці карти розміщені на багатьох станціях метро. Вони застарілі, і ми їх заберемо", – повідомила сайту "Сьогодні" Наталія Макогон, заступниця начальника Київського метрополітену.

Точну дату заміни застарілих карт на станціях у Київському метрополітені поки не можуть назвати.

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