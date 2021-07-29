У київському метрополітені за порушення карантину покарали майже 2,5 тис пасажирів

На них правоохоронці метро склали адміністративні протоколи про правопорушення

Спочатку з порушниками проводять роз'яснювальну роботу / Фото: колаж "Сьогодні"

З початку 2021 року у київському метрополітені склали 2437 протоколів щодо порушень правил карантину – пасажири були без захисних масок.

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Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

В Управлінні поліції в метрополітені повідомили, що більшість протоколів стосувалися відмови дотримання маскового режиму.

Крім того, в метрополітені зазначили, що спершу з особами, які не дотримуються умов карантину, проводиться роз’яснювальна робота. Проте, якщо порушник не реагує на прохання, то правоохоронці оформлюють випадок відповідно до норм законодавства.

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"Інформування в аудіо і візуальному форматі щодо обов'язкового дотримання маскового режиму та інших передбачених карантинних заходів у метрополітені проводиться постійно. Водночас важливою також є соціальна відповідальність пасажирів за власне здоров'я та людей поряд", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у київському метро диктор раптово закашлявся в кінці оголошення до пасажирів. Подія виявилася соціальним перформансом до Всесвітнього дня боротьби з раком легенів, який відзначають 1 серпня.