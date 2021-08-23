Скандал у "Борисполі": через затримку рейсу люди непритомніли на борту літака (відео)

Пасажири чекають на виліт повітряного судна. Фото: колаж "Сьогодні"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" пасажири рейсу PQ521 Київ – Іракліон компанії SkyUp, які понад шести годин були в аеропорту, почали непритомніти в літаку. Затримка сталася через прибуття в столицю іноземних делегацій для участі в саміті "Кримської платформи".

Про це повідомляє "Київ оперативний" в Telegram.

Літак мав вилетіти з України до Греції о 16:45, проте його відправлення затримали на дві години. Через задуху в салоні деякі пасажири почали втрачати свідомість. На відео чутно, як просять нашатирний спирт.

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Статистика "Борисполя"

"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародні та 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси за 95 напрямами (83 міжнародні й 12 внутрішньоукраїнських). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.

Лише в липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. осіб. Міжнародний пасажиропотік становив 1 млн 87,2 тис. осіб, а внутрішній – 80,8 тис. Крім того, у липні 2021 року аеропорт "Бориспіль" обслужив 8635 рейсів, з яких 7390 припали на закордонні напрями, а 1245 рейсів виконано в межах України.

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