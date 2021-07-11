Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: загинула жінка, її дочку госпіталізували

Жінка-водій загинула на місці, а її 28-річну дочку з переломом руки забрала швидка допомога

У неділю, 11 липня, на трасі Київ – Одеса авто Hyundai Elantra влетіло в металеву огорожу, встановлену вздовж узбіччя дороги. Від отриманих травм на місці загинула 48-річна жінка-водій.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Аварія сталася недалеко від селища Желепове. В авто також були 28-річна дочка загиблої та її друг. Жінка зламала руку, а чоловік не постраждав.

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Тепер з'ясовують усі деталі події.

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