Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: погибла женщина, ее дочь госпитализировали

Женщина-водитель погибла на месте, а ее 28-летнюю дочь с переломом руки забрала скорая

Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: Нацполиция

В воскресенье, 11 июля, на трассе Киев – Одесса авто Hyundai Elantra влетело в металлическое ограждение, установленное вдоль обочины дороги. От полученных травм на месте погибла 48-летняя женщина-водитель.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Авария произошла недалеко от поселка Желепово. В авто также были 28-летняя дочь погибшей и ее друг. Женщина сломала руку, а парень не пострадал.

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Сейчас выясняются все детали произошедшего.

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Ранее мы сообщали, что во Львовской области 11-летний мальчик разбился за рулем BMW.

А в Херсоне пьяный патрульный сбил подростка на переходе и скрылся. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Копы пытаются установить местонахождение подозреваемого.

Также напомним, на трассе Одесса – Рени под колеса авто попали две женщины с ребенком.