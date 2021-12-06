Снігу не чекати? Яка погода буде завтра у Києві – прогноз (карта)

Погода в Києві на 7 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 7 грудня, у Києві прогнозується хмарна та волога погода.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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У столиці мокрий сніг переходитиме у дощ. Вдень стовпчики термометрів будуть коливатися від +1 до +3 градусів.

Погода в Україні на 7 грудня. Фото: Наталки Діденко

Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років

У Києві ноябрь цього року потрапив до десятки найтеплішихз 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим вдень метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градусів морозу.

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