Знову будемо мерзнути? Яка погода буде у Києві на вихідних (карта)

Погода в Києві на 13 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 13 листопада, у Києвібуде пасмурна погода. Температура повітря буде невисокою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень стовпчики термометрів максимум піднімуться до 12 градусів тепла. Небо покриють хмари, але без опадів.

Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до 2 градусів тепла.

Прогноз погоди у столиці на 13 листопада. Скрин із сайту Укргідрометцентру

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Коли буде сніг у Києві?

В цьому році перший снігу Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1...+3°. У зв'язку із похолоданням очікується і перший сніг.

Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.

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