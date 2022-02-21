Список великий! У Києві мінували цілу низку об'єктів

Копи працюють на місці НП
У Києві знову замінували низку об'єктів по місту. У списку багато "точок".
"Надійшло анонімне повідомлення про мінування у столиці низки об'єктів. Вся інформація уточнюється та перевіряється. На даний момент частина об'єктів уже перевірена вибухотехніками та вибухонебезпечних предметів там не виявлено. Але об'єктів у списку дуже багато, перевірка ще продовжується", – повідомили сайту "Сьогодні" у поліції Києва.
Серед перевірених об'єктів – Центральний залізничний вокзал Києва.
Хвиля мінувань в Україні
Останнім часом в Україні, зокрема й у Києві, почастішали помилкові мінування:
- 28 грудня у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Блокбастер". Відвідувачів евакуювали.
- 26 грудня правоохоронці отримали повідомлення про загрозу вибуху в аеропорту "Одеса".
- Цього ж дня, 26 грудня, 49-річний чоловік заявив копам, що у будівлі Верховної Ради України закладено вибухівку, яку він хоче підірвати дистанційно.
- А увечері 25 грудня перекрили міст ім. Патона в обидві сторони. Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст заміновано.