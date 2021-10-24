Об'їхати не вийшло. У Києві водій мікроавтобуса збив поліцейського

У Києві водій мікроавтобуса збив патрульного, який стояв в першій смузі руху, оформляючи порушення ПДР.
Про це повідомили "Вартові еспресо".
"В цей час водій мікроавтобуса вирішив об'їхати тягнучку по правій смузі, не знижуючи швидкості, але пізно помітив поліцейського і збив його. Співробітника правоохоронних органів із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували в лікарню", – йдеться в повідомленні.
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Відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, який стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
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