Об'їхати не вийшло. У Києві водій мікроавтобуса збив поліцейського

Водій мікроавтобуса пізно помітив патрульного

У Києві сталась ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві водій мікроавтобуса збив патрульного, який стояв в першій смузі руху, оформляючи порушення ПДР.

Про це повідомили "Вартові еспресо".

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"В цей час водій мікроавтобуса вирішив об'їхати тягнучку по правій смузі, не знижуючи швидкості, але пізно помітив поліцейського і збив його. Співробітника правоохоронних органів із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували в лікарню", – йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, який стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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