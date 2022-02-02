Стрілянина на Володимирській у Києві: затримано 10 осіб – ексклюзивні подробиці

У столиці група людей поранила чоловіка. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на вулиці Володимирській поранили націоналіста та ветерана війни Олексія Середюка. Поліцейські затримали 10 осіб, які брали участь у конфлікті.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Реклама

Нові деталі

У поліції Києва підтверджують факт стрілянини на вулиці Володимирській.

"Обставини події встановлюються. На місці працюють співробітники поліції. Затримано 10 осіб, які брали участь у даному конфлікті. Їх доправлять до поліції. Внаслідок бійки на місці тілесні ушкодження отримав чоловік, йому надають допомогу медики", – розповіли в поліції Шевченківського району.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.

Як стало відомо сайту "Сьогодні", чоловік, який травмувався під час зіткнень на вулиці Володимирській, отримав першу медичну допомогу. У нього не кульове поранення – його сильно вдарили по обличчю.

Реклама

Особи затриманих встановлюють у відділку поліції, куди їх доправили правоохоронці.

Що сталося?

У Києві на тому самому місці, де тиждень тому була перестрілка, сталася стрілянина. Було поранено націоналіста та ветерана війни Олексія Середюка. Як пишуть у соцмережах, за цією адресою знаходиться обмінник криптовалюти.

Реклама

На фото, яке з'явилося у Мережі, видно, що Олексій Середюк лежить із закривавленим обличчям.





Ветеран війни потрапив у бійку. Фото: Київ INFO/Telegram

Стрілянина з автомата біля будівлі СБУ

25 січня у центрі Києва були чутні постріли. Вогонь відкрили біля головного управління СБУ. Попередньо встановлено, що між працівниками охорони та незнайомцями виник конфлікт.

Представники охоронної фірми зайшли до приміщення банку, де в цей час була група невідомих. Між працівниками охорони та незнайомцями виник конфлікт. Через це один зі служби охорони вже на вулиці вистрілив кілька разів нагору.

Перестрілка сталася увечері біля головного управління СБУ. Відео одразу ж з'явилося у Мережі. Також там з'явилися свої версії того, що відбувається.

Раніше ми писали: