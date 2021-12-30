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Дороги Києва скували величезні затори – де не проїхати (карта)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
30 грудня, 17:59
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Зокрема рух затруднений на центральних вулицях
У столиці ввечері багато заторів. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці ввечері багато заторів. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 30 грудня у Києві утворилися серйозні затори. На деяких ділянках сталися ДТП.

Докладніше про ситуацію на дорогах у столиці – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Де затори?

Рух затруднений на проспекті Перемоги, Великій окружній дорозі, проспекті Гузара, бульварі Шевченка та вулиці Київській.

Крім того, великі затори утворилися на вулиці Великій Житомирській, проспекті Науки, Леся Курбаса та Набережному шосе.

Також рух затруднений на вулицях Стеценка та Хрещатик.

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У Києві великі затори. Скриншот

Чому у Києві багато заторів?

Головна причина заторів у Києві – неповага водіїв одне до одного.

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"Особливо це помітно під час проїзду перехресть, – зазначає начальник пресслужби ДАІ Наталія Сторожек. – Кожен хоче проїхати у своєму напрямку, ніхто не хоче нікого пропускати. Зрештою виникають ускладнення на дорогах".

Також у столиці неефективна транспортна інфраструктура, пропускна спроможність якої була розрахована на меншу кількість машин.

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