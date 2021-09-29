Таємниці Київського метрополітену: станція з списами і ароматом Подолу (фото)

Станція повністю присвячена Подолу і його історії / Фото: Колаж: Сьогодні

У підземному переході станції метро "Контрактова площа" прибирають зі стін автентичну стару плитку. Її змінюють на звичайну, що засмучує багатьох киян, які цінують історію свого міста. У Київському метрополітені пояснюють, що в переході вони планують залишити невеликі квадрати зі старою плиткою для історії. Пізніше обіцяють розмістити там таблички з коротким описом і авторами зразків.

Сайт "Сьогодні" розповідає, чим ще примітна станція метро "Контрактова площа".

Хто і коли побудував

Станція "Контрактова площа" була відкрита 17 грудня 1976 року

Архітектори: Борис Приймак, Ігор Масленков, Федір Заремба

Художники: Юлія Левитська, Юрій Кисличенко

Тип станції: колонна мілкого закладення

До 1990 року станція носила назву "Червона площа"

Південний вихід зі станції обладнаний невеликим ескалатором, підземний перехід виходить на Контрактову площу і вулицю Спаську

Північний вихід має сходи, підземний перехід виходить на вулиці Константинівську, Верхній вал і Нижній вал

Списи, щити і могилянка

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Станція повністю присвячена Подолу і його історії. Це враховували автори під час її оформлення.

Так виглядає зараз станція "Контрактова площа" / Фото: Сьогодні

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Колійні стіни прикрашають двері з композицією з карбування. Вони присвячені давній зброї. Тут можна розглянути списи різних розмірів, а також щити, прикрашені стародавніми символами у вигляді тварин і птахів. Над сходами одного з виходів розміщено велике панно з карбування під назвою "Академія". Воно повністю присвячується Києво-Могилянській академії.

Будували відкритим способом

Археологічні знахідки, які були виявлені під час будівництва ділянки метро від "Поштової площі" до станції "Контрактова площа", стали навіть сенсацією свого часу. Через них істотно затрималося відкриття синьої лінії метро.

Як проходило будівництво станції. Фото: архів

На Подолі тунелі будували відкритим способом. Лінія прокладена під вулицею Сагайдачного і проходить посередині будівлі Гостиного двору. Будівельники метрополітену не змогли прокласти тунель без знесення частини цієї будівлі. Там були дуже старі фундаменти.

Стародавнє місто з запахом хвої

А в 1972 році біля будівлі Гостиного двору було виявлено півтора десятка дерев'яних зрубів – цілий квартал!

Крім фундаментів, стін і залишків статі археологи знайшли кераміку, прикраси, посуд, колеса і інші предмети побуту стародавніх киян. Знахідки датувалися X століттям! За спогадами археологів, древні зруби навіть пахли хвоєю. Після розливів Дніпра стародавні споруди були поховані шарами піску і збереглися в незайманому вигляді.

Ця знахідка повністю перевернула існуючу думку про масову забудову Києва тих часів. До цього вважалося, що жителі Києва жили в землянках.

Поховали під землею

У метрополітені кажуть, що всі знахідки при будівництві "Контрактової площі" були досліджені, задокументовані і передані в музей народної архітектури та побуту в Пирогово, який тоді активно формувався. На жаль, через неправильні умови зберігання стародавні реліквії за кілька десятиліть стали непридатними і фактично втрачені.

Втім, київські археологи стверджують, що більшість знахідок в радянські часи залишили під землею, коли був побудований тунель метро. Їх можна знайти і створити в цьому місці підземний музей.

З музеєм не склалося

У 2013 році міські чиновники навіть заявляли, що на Контрактовій площі, біля станції метро, створять унікальний інтерактивний підземний музей, де стародавні експонати зможуть побачити всі бажаючі. На жаль, мабуть, не знайшлося меценатів, які змогли б профінансувати цей проєкт.

Схожий древній квартал був виявлений в 2014 році поряд зі станцією метро "Поштова площа", коли там почали будувати підземний ТЦ. Там теж обіцяли створити підземний музей і розповідати відвідувачам про унікальну історію київського Подолу. Але, на жаль, доля древніх знахідок і музею на Поштовій досі не вирішена.

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