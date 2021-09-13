Таємниці київського метрополітену: станцію-привид можуть оживити (фото)

Станція «Теличка» знаходиться біля Південного мосту. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київському метрополітені між "Видубичами" і Південним мостом знаходиться станція-привид – "Теличка". Вона була повністю побудована в 90-х роках, але не відкрита. Сайт "Сьогодні" розповідає, чим примітна ця станція.

Її зводили з урахуванням розміщення тунелів на підході до Південного мосту. Відразу після "Видубичів" тунелі заходять в простір між двома естакадами моста і залишаються між автодоріг до лівого берега.

Як виглядає станція. Фото: архів

Станція "Теличка" споруджувалася виключно як платформа на випадок евакуації пасажирів – перегін між станціями "Видубичі" і "Славутич" найдовший в київському метро – 3,5 кілометра.

Також не виключалася можливість переробити "Теличку" в повноцінну станцію метро, якщо буде така необхідність.

Поїзд проходить на станції "Теличка". Фото: архів

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Зараз станція виглядає покинутою, на ній не проводилися оздоблювальні роботи. На платформах станції можна побачити дві гігантські пари опор від естакад Південного моста.

Станцію можуть відкрити для пасажирів

"Теличка" знаходиться в промисловій зоні – навколо неї підприємства, склади. Кілька років тому обговорювався проєкт забудови цієї території. Пропонувалося винести звідси всі промислові підприємства і забудувати офісними будівлями. Була навіть ідея створити тут діловий і урядовий центр міста. На жаль, зараз немає чітких планів стосовно відкриття цієї станції.

Але в метрополітені запевняють, що з обох сторін кожної платформи "Телички" є закриті прорізи в стінах, їх при необхідності можна дуже швидко перетворити в виходи зі станції.

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