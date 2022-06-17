Тести роблять щоденно. Що відбувається у Києві з коронавірусом

Незважаючи на війну, кияни продовжують хворіти на COVID-19. Тестування проводиться спеціалістами щодня у лабораторному центрі та у міських лікарнях, де є необхідне обладнання. Сайт "Сегодня" з'ясовував, що зараз відбувається у Києві з коронавірусом.

Після початку війни вірус для мешканців міста відійшов на задній план. Кияни перестали користуватися масками у метро та у маршрутках. І фактично переносили хворобу на ногах, бо тестів ніхто не робив. Зараз багато користувачів соціальних мереж пишуть про нездужання і застуду.

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Скільки киян хворіє?

За інформацією головного санітарного лікаря Києва, за минулий тиждень у столиці було лабораторно підтверджено 71 випадок захворювання COVID, а одужали після хвороби 172 особи. Хворіють навіть ті, хто був вакцинований.

"Вірус нікуди не зник. Ми щодня проводимо тести, але узагальнену інформацію публікують за тиждень. Захворілих небагато, але вони є – менше звичайно, ніж було до початку війни", – розповів сайту "Сегодня" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

Їздять у масках

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Часто у столичному метро можна побачити пасажирів у масках. Зазвичай – це люди похилого віку. Вони продовжують користуватися в громадському транспорті медичними масками, хоча довкола всі без засобів захисту.

"На період воєнного стану носіння медичних масок стало не обов'язковим. Метрополітен виконує функції бомбосховища та транспорту. Тут треба вибирати пріоритети… Але ті громадяни, які їздять у метро в масках, все правильно роблять, вони дбають про своє здоров'я", – каже Сергій Чумак.

Мавпячої віспи поки що немає

Тим часом на сполох викликає новий вірус – мавпяча віспа, який вже зареєстрували в багатьох європейських країнах. За словами Сергія Чумака, у Києві вірус мавпячої віспи не зареєстровано.

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"Щоб діагностувати цей вірус мають бути спеціальні тест-системи. На даний момент у нас поки що на регіональному рівні їх немає. Ми вивчаємо шляхи передачі вірусу, але у нас він, дякувати Богу, не зафіксований", – запевняє Сергій Чумак.

Раніше ми повідомляли, що думають щодо вірусу мавпячої віспи у Держпродспоживслужбі Києва. І чи варто Києву боятися нової напасті

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