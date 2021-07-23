"Ти знаєш, хто я такий ?!". ТОП-10 фраз від водіїв-порушників склали в Києві

Столичний паркувальник. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві презентували фотопроект ТОП-10 фраз, які часто доводиться чути інспекторам з паркування від водіїв-порушників. Інспектори виділили 10 типових аргументів, до яких найчастіше вдаються водії неправильно припаркованих авто, щоб переконати їх накладати штраф або зупинити евакуацію.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Серед найпопулярніших: "Ти знаєш, хто я такий?!", "Та що я там порушив!", "А чому мене забираєте, а он ту машину ні?" і тому подібне.
Фото: КГГА
За словами інспекторів, найчастіше "нагадують" про свої посади співробітники прокуратури, адвокати, судді та депутати.
Фото: КГГА
Дехто намагається "домовитися на місці", хтось вимагає негайно дзвонити меру, бувають навіть відверті погрози.
Фото: КГГА
Фото: КГГА
Фото: КГГА
Раніше ми писали, що в центрі Києва ввели нові тарифи на парковку.
Нагадаємо, стали відомі подробиці кошмару, який влаштували невідомі на вулиці Каховській, 56. Тут поглумилися над припаркованим автомобілем не просто розбивши в ньому скла, а й ще на дах поставили голову корови.
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