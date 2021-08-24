У будівлі КМДА в Києві вандал пошкодив флагшток і облив себе фарбою: відкрили кримінальне провадження (фото)

Поліцейські затримали порушника. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні біля будівлі КМДА після параду невідомий облив себе і флагшток фарбою. Подію копи належним чином зареєстрували і почали перевірку.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Києва в Facebook.

"До адмінбудинку на вулиці Хрещатик підійшов чоловік і облив себе і флагшток червоною фарбою. Свої дії він пояснив тим, що хотів привернути увагу суспільства", – йдеться в повідомленні.

Чоловік облив себе рожевою фарбою. Фото: Нацполіція Києва

Поліцейські затримали порушника, ним виявився уродженець Запорізької області, 1987 року народження. Відділом дізнання розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

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НП під час параду в Києві

У Києві сьогодні на параді до Дня Незалежності відбулося не одне НП. Один з учасників заходу облив себе бензином і підпалив.

Як пізніше повідомили в поліції Києва, копи викликали бригаду "швидкої" допомоги. Медики госпіталізували 25-річного чоловіка. Його життю нічого не загрожує.

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