У будівлі КМДА в Києві вандал пошкодив флагшток і облив себе фарбою: відкрили кримінальне провадження (фото)

Поліцейські затримали порушника. Фото: колаж "Сьогодні"
Сьогодні біля будівлі КМДА після параду невідомий облив себе і флагшток фарбою. Подію копи належним чином зареєстрували і почали перевірку.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Києва в Facebook.
"До адмінбудинку на вулиці Хрещатик підійшов чоловік і облив себе і флагшток червоною фарбою. Свої дії він пояснив тим, що хотів привернути увагу суспільства", – йдеться в повідомленні.
Поліцейські затримали порушника, ним виявився уродженець Запорізької області, 1987 року народження. Відділом дізнання розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.
НП під час параду в Києві
У Києві сьогодні на параді до Дня Незалежності відбулося не одне НП. Один з учасників заходу облив себе бензином і підпалив.
Як пізніше повідомили в поліції Києва, копи викликали бригаду "швидкої" допомоги. Медики госпіталізували 25-річного чоловіка. Його життю нічого не загрожує.
Раніше ми писали про те, що:
- шахрай намагався незаконно заволодіти квартирою, яка перебувала в державній власності і була виділена в користування ветерану АТО;
- в Києві 35-річний чоловік спалив свого шестирічного дитини через конфлікт з дружиною – планував вбивство заздалегідь. За даним фактом порушили справу за статтею "умисне вбивство";
- в Тернопільській області чоловік підпалив себе через пенсії – чоловік облив бензином і підпалив себе прямо посеред Центру зайнятості.