У здания КГГА в Киеве вандал повредил флагшток и облил себя краской: открыли уголовное производство (фото)

Полицейские задержали нарушителя. Фото: коллаж "Сегодня"
Сегодня у здания КГГА после парада неизвестный облил себя и флагшток краской. Событие копы должным образом зарегистрировали и начали проверку.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.
"К админзданию на улице Крещатик подошел мужчина и облил себя и флагшток красной краской. Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь внимание общества", – говорится в сообщении.
Полицейские задержали нарушителя, им оказался уроженец Запорожской области, 1987 года рождения. Отделом дознания начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
ЧП во время парада в Киеве
В Киеве сегодня на параде ко Дню Независимости произошло не одно ЧП. Один из участников мероприятия облил себя бензином и поджег.
Как позже сообщили в полиции Киева, копы вызвали бригаду "скорой" помощи. Медики госпитализировали 25-летнего мужчину. Его жизни ничего не угрожает.
Ранее мы писали о том, что:
- мошенник пытался незаконно завладеть квартирой, которая находилась в государственной собственности и была выделена в пользование ветерану АТО;
- в Киеве 35-летний мужчина сжег своего шестилетнего ребенка из-за конфликта с женой– планировал убийство заранее. По данному факту открыли дело по статье "умышленное убийство";
- в Тернопольской области мужчина поджег себя из-за пенсии – мужчина облил бензином и поджег себя прямо посреди Центра занятости.