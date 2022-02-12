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Що робити киянам, якщо в квартирі низька температура води: розповідаємо

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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12 лютого, 18:56
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Причин зниження температури води, яка має бути гарячою, може бути декілька
В Києві можуть виникнути проблеми з гарячою водою.
В Києві можуть виникнути проблеми з гарячою водою. / Фото: Колаж: Сьогодні

У киян, які користуються послугами централізованого постачання гарячої води, можуть виникнути проблеми із занизькою температурою.

Сайт "Сьогодні" розповідає, що робити в такій ситуації.

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До кого звертатися

За постачання гарячої води в будинки киян відповідає КП "Київтеплоенерго". Якщо у квартирі низька температура гарячої води, і при цьому на сайті та дошці оголошень відсутнє повідомлення про планові роботи від "Київтеплоенерго", то не виключено, що роботи проводяться всередині будинку.

Тому в першу чергу потрібно звертатися до балансоутримувача (керівника вашого ЖЕКу, голови ОСББ тощо).

Як довести, що вода дійсно не гаряча

Якщо Ви отримали офіційну відповідь від вашого балансоутримувача про належний технічний стан внутрішньобудинкових мереж ви можете звернутися онлайн до ЦКС для написання заяви до КП "Київтеплоенерго", долучивши копію відповіді від балансоутримувача.

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Слід провести замір температури води саме у тому місяці, за який споживач бажає здійснити перерахунок. У разі неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта- претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

В акті-претензії обов’язково має бути вказана температура і місяць, в якому виконувався замір. У разі наявності квартирного лічильника гарячого водопостачання – споживач має обов'язково передати вказати показання лічильника гарячого водопостачання за місяць, в якому відбувся замір температури.

Куди звертатися, якщо зникла вода

"Київводоканал" завжди заздалегідь попереджає про планові та аварійні роботи відразу після їхнього початку через сайт, Facebook та оголошення на будинках. Можна перевірити онлайн, чи є ваша адреса у переліку тимчасових відключень холодного водопостачання чи планових відключеннях.

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Якщо у вас немає води без жодних попереджень, то не виключено, що роботи проводяться всередині будинку, безпосередньо на вашому стояку робітниками керуючої компанії або ОСББ.

У такому разі киянам радять дотримуватися кількох рекомендацій:

  • Спробуйте злити воду протягом 5-10 хвилин.
  • Якщо нічого не змінилося, то зателефонуйте до call-центру Київводоканалу за номером (044) 202-02-02 або в аварійну службу за номерами 15-81 або (044) 200-73-01; залиште заявку щодо сумнівної якості води, вказавши П.І.Б., адресу, контактний телефон та суть скарги (зміна кольору та/або запаху).

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