Вулиці затоплені, машини плавають: у Києві пронісся ураган (фото, відео)

На деяких ділянках доріг рівень води досягав сорока сантиметрів – авто пливли за течією

Що в столиці наробила негода. Фото: колаж "Сьогодні"

Київ сьогодні, 19 липня, накрила потужна злива з грозою. Окремі вулиці міста залило, а ураганний вітер змітав усе на своєму шляху.

Зокрема, затопило вулицю Олени Теліги.

"Рівень води – 20-40 см. Подібна ситуація у багатьох районах і на вулицях столиці", – пишуть у Мережі.

А на вулиці Миколи Василенка машини буквально попливли.

Була сильна блискавка. Очевидці встигли зняти на відео таку картину:

Як повідомляє пресслужба Патрульної поліції, через значні опади на проспекті Перемоги перекрито рух.

Дощ затопив магістралі. Фото: Патрульна поліція

А ось така ситуація на вулицях Пріорській, Полярній, Героїв Сталінграда, Маршала Тимошенка.

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Води перехожим по коліно. А маршрутки також майже пливуть по воді.

Коли схлине вода з вулиць, невідомо.

Вода стоїть всюди. Фото: Andru Goncharuk / Telegram

Поки що в місті складна ситуація.

Як повідомляє "Київпастранс", затримується рух трамваїв №12, 17 на лісовій трасі через падіння дерева. Затримується рух тролейбусів № 6, 16, 18 вулицею Софійська з тієї ж причин, а також рух автобусів № 72 вулицею Осиповського – тут провалився асфальт.

Вітер повалив каштан на Софійській. Фото: колаж "Сьогодні"

Раніше ми писали, що непогода в Україні накоїла лиха – у Київській області через падіння дерева загинули двоє людей, а на заході країни відпочивальників на водоймі сильний вітер заніс на острів, звідки вони не могли самі вибратися.