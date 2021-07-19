Улицы затоплены, машины "плавают": в Киеве пронесся ураган (фото, видео)

Что в столице натворила непогода. Фото: коллаж "Сегодня"
Киев сегодня, 19 июля, накрыл мощный ливень с грозой. Отдельные улицы города затопило, а ураганный ветер сметал все на своем пути.
Так, затопило улицу Елены Телиги.
"Уровень воды 20-40 см. Подобная ситуация во многих районах и на улицах столицы", – пишут в Сети.
А на улице Николая Василенко машины буквально поплыли.
Сверкала сильная молния по всему городу. Очевидцы успели снять на видео:
Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, из-за значительных осадков на проспекте Победы перекрыто движение.
Дождь затопил магистрали. Фото: Патрульная полиция
А вот такая ситуация на улицах – Приорской, Полярной, Героев Сталинграда, Маршала Тимошенко.
Воды прохожим по колено. Даже маршрутки практически "плывут" по воде.
Через сколько уйдет вода с улиц – неизвестно.
Вода стоит везде. Фото: Andru Goncharuk/Telegram
Пока в городе сложная ситуация.
Кроме того, как сообщает "Киевпастранс", задерживается движение трамваев №12, 17 на Лесной трассе по причине падения дерева. Задерживается движение троллейбусов №6, 16, 18 по улице Софиевская по той же причине. А также задерживается движение автобусов №72 по улице Осиповского – здесь провалился асфальт.
Ветер повалил каштан на Софийской. Фото: коллаж "Сегодня"
Ранее мы писали, что непогода в Украине натворила беды – в Киевской области из-за падения дерева погибли два человека, а на западе страны отдыхающих на водоеме сильный ветер унес на остров, откуда они не могли сами выбраться.
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