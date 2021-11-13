Рівень забруднення повітря у Києві зашкалює – показники

Київ знову в ТОП за рівнем забруднення повітря / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві першого вихідного, 13 листопада, фіксують вкрай погане повітря. Столиця України знову опинилася у ТОП за рівнем забруднення.

Про це повідомляє ЛУН.

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Станом на 17.00 рівень забруднення характеризується як "небезпечний для чутливих груп". Показник – 137.

У столиці погане повітря. Фото: ЛУН

/ Фото: Сьогодні

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Що показують інші послуги

А за даними сервісу Iqair, столиця на 24-му місці у світовому рейтингу.

Найбруднішим містом світу є Єрусалим (Ізраїль), там фіксують "червоний" рівень забруднення з показником 728. У Києві показник – 116.

Показник у світовому рейтингу. Фото: iqair

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Що кажуть експерти

За словами фахівців Для здорових людей таке повітря несе стандартну небезпеку. Речовини, що містяться в ньому, можуть сприяти тому, що у людини з'являються сонливість, млявість, пропадає активність, тобто пригнічується нервова система.

Все місто в тумані / Фото: Сьогодні

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