Рівень забруднення повітря у Києві зашкалює – показники

Київ знову в ТОП за рівнем забруднення повітря / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві першого вихідного, 13 листопада, фіксують вкрай погане повітря. Столиця України знову опинилася у ТОП за рівнем забруднення.
Про це повідомляє ЛУН.
Станом на 17.00 рівень забруднення характеризується як "небезпечний для чутливих груп". Показник – 137.
Що показують інші послуги
А за даними сервісу Iqair, столиця на 24-му місці у світовому рейтингу.
Найбруднішим містом світу є Єрусалим (Ізраїль), там фіксують "червоний" рівень забруднення з показником 728. У Києві показник – 116.
Що кажуть експерти
За словами фахівців Для здорових людей таке повітря несе стандартну небезпеку. Речовини, що містяться в ньому, можуть сприяти тому, що у людини з'являються сонливість, млявість, пропадає активність, тобто пригнічується нервова система.
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Чому освіжувачі повітря небезпечні для здоров'я та чим їх замінити.