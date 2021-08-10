Збиток майже на мільйон. Комунальники нажилися на ремонті історичної будівлі в центрі Києва

СБУ викрила схему розкрадання. Фото: колаж "Сьогодні"
Служба безпеки України викрила схему незаконного збагачення керівництва комунального підприємства КМДА. Зловмисники завдали бюджету міста 800 тис. гривень збитків. Гроші призначалися на реставрацію пам'яток архітектури в центрі столиці.
Про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.
"Директор комунального підприємства, увійшовши в зговір з керівником афілійованої комерційної структури, налагодив механізм привласнення грошей столичної громади. Оборудку організували під час проведення ремонтно-відновлювальних робіт в одній з нежитлових історичних будівель у центрі Києва", – йдеться в повідомленні.
Пов’язані із керівництвом НКРЕКП трейдери завдали державі збитки 300 млн грн, – ексглава СБУ
Підрядники просто перерахували отримані кошти держави на рахунки трьох фіктивних підприємств нібито за виконання реставраційних робіт.
Яких збитків завдано державі
Як виявилося, загальна вартість проєкту становила понад 2,5 млн грн. За рахунок того, що в актах вказали більше реального обсягу робіт і завищену вартість виконаних робіт і матеріалів, їм вдалося привласнити третину коштів – 800 тисяч гривень від цієї суми.
"Наразі колишньому директору комунального підприємства та директору комерційного підприємства повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України", – додають в службі.
Питання реконструкцій історичних будівель в столиці
Зазначимо, що в Києві велика проблема зі станом історичних будівель. Багато з них потребують реконструкції. Наприклад, все ще не вирішена доля Гостиного двору.
Також є й інша проблема, коли будівлі позбавляють статусу пам'ятника архітектури або роблять це занадто пізно, як це сталося з "Квітами України".
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