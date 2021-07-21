"Квіти України" поки не знесуть? КМДА зобов'язала прибрати паркан (документ)

Якщо власник не прибере огорожу самостійно, Департамент міського благоустрою обіцяє демонтувати її своїми силами

Дозвіл на знесення будівлі "Квіти України" анулювали / колаж "Сьогодні"

Департамент міського благоустрою Київської міськадміністрації анулював контрольну картку на проведення ЗАТ "Квіти України" робіт із "підготовки до реконструкції"будівлі на вулиці Січових Стрільців, 49 та зобов'язав компанію знести встановлений навколо неї паркан.

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Про це повідомив директор Департаменту Тимур Ткаченко у Facebook.

На підтвердження він розмістив фото контрольної картки зі штампом "Анульовано" від 21 липня 2021 року.

Ткаченко зазначив, що лист про необхідність повернення контрольної картки буде сьогодні ж направлений власнику. Йому вже направили припис із вимогою прибрати встановлену біля будівлі "Квітів України" огорожу.

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"Якщо власник не прибере огорожу самостійно протягом трьох днів за дорученням Департаменту міського благоустрою, вона буде демонтована силами Комунального підприємства" Київблагоустрій", – пообіцяв глава Департаменту.

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На запитання одного з підписників, за чий рахунок буде відновлена частина будівлі, котру вже встигли зруйнувати, Ткаченко відповів, що його департамент не відповідає за будівництво і не є контролюючим органом у цій сфері.

Нагадаємо, 12 липня стало відомо, що в Києві почали демонтаж навчально-методичного центру "Квіти України" на вулиці Січових Стрільців, 49. У столичній адміністрації тоді повідомили, що дозвіл на проведення робіт за цією адресою не надавали.

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