В аеропорту "Бориспіль" НП: техтранспорт врізався в турбіну літака (фото)

У "Борисполі" пошкодили турбіну літака / Фото: Колаж: Сьогодні

В аеропорту "Бориспіль" 29 листопада сталося НП. Кореспонденту "Сьогодні" підтвердили факт події на злітній смузі, де, за неофіційними даними, технологічний транспорт зіткнувся з турбіною літака.

"Уточнюємо, що зіткнення сталося не з вини аеропорту. Усі роз'яснення ми оприлюднимо найближчим часом", – повідомили співробітники аеропорту.

В аеропорту сталося НП / Фото: Киев Сейчас

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"Бориспіль" увійшов до рейтингу найефективніших у Європі

У рейтингу аеропортів із пасажиропотоком від 10 до 25 мільйонів пасажирів міжнародний аеропорт "Бориспіль" посів четверте місце Пасажиропотік аеропорту відновлюється, є позитивна динаміка трафіку.

Про це йдеться в звіті, що опублікувала Міжнародна рада аеропортів.

"Команда аеропорту активно працює над залученням нових авіакомпаній та покращенням сервісів аеропорту. Так, цього місяця розпочала польоти до нас авіакомпанія Eurowings і 26 вересня після тривалої перерви відновить польоти Uzbekistan Airways. Тому чергове потрапляння до авторитетних рейтингів – закономірно", – наголосив генеральний директор Міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський.

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