В аэропорту "Борисполь" ЧП: техтранспорт врезался в турбину самолета (фото)

В "Борисполе" повредили турбину самолета / Фото: Коллаж: Сегодня
В аэропорту "Борисполь" 29 ноября произошло ЧП. Корреспонденту "Сегодня", подтвердили факт происшествия на взлетной полосе, где, по неофициальным данным, технологический транспорт столкнулся с турбиной самолета.
"Уточняем, что столкновение произошло не по вине аэропорта. Все разъяснения мы обнародуем в самое ближайшее время", – сообщили нам сотрудники аэропорта.
"В аэропорту погрузчик во время движения столкнулся с запчастью турбины самолета. Обошлось без жертв и серьезных повреждений", – добавили нам в МВД.
"Борисполь" вошел в рейтинг самых эффективных в Европе
В рейтинге аэропортов с пассажиропотоком от 10 до 25 миллионов пассажиров международный аэропорт "Борисполь" занял четвертое место. Пассажиропоток аэропорта восстанавливается, есть положительная динамика трафика.
Об этом говорится в отчете, который опубликовал Международный совет аэропортов.
"Команда аэропорта активно работает над привлечением новых авиакомпаний и улучшением сервисов аэропорта. Так, в этом месяце начала полеты к нам авиакомпания Eurowings и 26 сентября после длительного перерыва возобновит полеты Uzbekistan Airways. Поэтому очередное попадание в авторитетных рейтингов – закономерно", – отметил генеральный директор Международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский.
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