В аеропорту "Бориспіль" відкрили пункт вакцинації. Як отримати щеплення

У приміщенні терміналу D на 1 поверсі можна отримати щеплення від коронавірусу з 9:00 до 15:00. Медики будуть працювати щодня

В аеропорту "Бориспіль" можуть вакцинуватися всі охочі громадяни України. Колаж "Сьогодні"

В Україні відкрили пункт масової вакцинації у ще одному аеропорту. З 9 серпня отримати щеплення можна і в "Борисполі".

Про це повідомили на сторінці міжнародного аеропорту.

Як і коли можна вакцинуватися?

Вакцинація буде проходити у приміщенні терміналу D на 1 поверсі, щодня з 9:00 до 15:00.

Щепитися вакциною CoronoVac і Pfizer можуть усі охочі громадяни України, а також особи, які мають посвідку на проживання в Україні, посвідчення біженця та особи, які потребують додаткового захисту.

Вакцинацію проводять безкоштовно, без попереднього запису, у форматі живої черги.

Що треба взяти з собою:

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паспорт громадянина України або його копію;

ідентифікаційний код;

мобільний телефон.

Пункт відкрили згідно з рішенням Міністерства охорони здоров'я України. Вакцинацію проводить бригада КНП "Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги".

Правила перетину кордону під час епідемії

Для іноземців при перетині кордону з Україною обов'язкова самоізоляція. Контролювати їх будуть за допомогою програми "Вдома". Вона призначена для контакту з людиною і контролю за дотриманням самоізоляції.

Як проходить контроль?

Людині на самоізоляції у додатку приходять повідомлення у довільні проміжки часу вдень.

Протягом 15 хвилин користувач робить фото особи і відправляє у систему.

Програма порівнює фото з тим, що людина робила під час встановлення і перевіряє геолокацію телефону в момент фотографування.

Нагадаємо, в Україні змінили правила перетину українського кордону для іноземців. Їм потрібно пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. А також обов'язковою стане самоізоляція.

Крім того, у зв'язку зі зростанням пасажиропотоку "Укрзалізниця" додала ще один поїзд з Києва в Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Також збільшили місткість вже наявних рейсів.