В аэропорту "Борисполь" открыли пункт вакцинации. Как получить прививку

В аэропорту "Борисполь" могут вакцинироваться все желающие граждане Украины. Коллаж "Сегодня"
В Украине открыли пункт массовой вакцинации в еще одном аэропорту. С 9 августа получить прививку можно и в "Борисполе".
Об этом сообщили на странице международного аэропорта.
Как и когда можно вакцинироваться?
Вакцинация будет проходить в помещении терминала D на 1-м этаже, ежедневно с 9:00 до 15:00.
Прививаться вакциной CoronoVac и Pfizer могут все желающие граждане Украины, а также лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение беженца и лица, нуждающиеся в дополнительной защите.
Вакцинацию проводят бесплатно, без предварительной записи, в формате живой очереди.
Что нужно взять с собой:
- паспорт гражданина Украины или его копию;
- идентификационный код;
- мобильный телефон.
Пункт открыли согласно решению Минздрава Украины. Вакцинацию проводит бригада КНП "Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи".
Правила пересечения границы во время эпидемии
Для иностранцев при пересечении границы с Украиной обязательна самоизоляция. Контролировать их будут с помощью приложения "Вдома". Оно предназначено для контакта с человеком и контроля за соблюдением самоизоляции.
Как проходит контроль?
- Человеку на самоизоляции в приложении приходят сообщения в произвольные промежутки времени днем.
- В течение 15 минут пользователь делает фото лица и отправляет в систему.
- Программа сравнивает фото с тем, что человек делал во время установки, и проверяет геолокацию телефона в момент фотографирования.
Напомним, в Украине изменили правила пересечения украинской границы для иностранцев. Им нужно предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. А также обязательной станет самоизоляция.
Кроме того, в связи с ростом пассажиропотока "Укрзализныця" добавила еще один состав из Киева в Международный аэропорт "Борисполь". Также увеличили вместимость уже имеющихся рейсов.
Новости на эту же тему: