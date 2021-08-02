В аеропорту "Бориспіль" виліт літака в Єгипет чекають вже 10 годин: що сталося

Виявилося, що рейс перенесли через заміну повітряного судна в польотному плані

Про зміни часу вильоту літака, всіх пасажирів інформують / Фото: колаж "Сьогодні"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримується виліт літака авіакомпанії Sky Up Airlines. На цей раз перенесли час вильоту літака в Хургаду. Повітряне судно повинно було вилетіти з Києва о 2:15, але виліт очікується тільки в 12:15.

В аеропорту "Бориспіль" відзначають, що літак затримується з вини терміналу.

"Літак в Хургаду затримується не з нашої вини. Причину затримки рейсу потрібно уточнювати у представників авіакомпанії", – розповіли в прес-службі аеропорту "Бориспіль".

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В авіакомпанії Sky Up Airlines відзначають, що про зміни часу вильоту літака, всіх пасажирів інформують листами на електронну пошту або повідомленнями на мобільний телефон.

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"Рейс перенесли через заміну повітряного судна в польотному плані. Ще вчора в обід, ми поінформували пасажирів про зміни за часом вильоту в Хургаду. Пасажири повинні були приїхати в аеропорт за новим часом. Для зручності на борт було замовлено гаряче харчування", – розповіли нам в прес-службі авіакомпанії Sky Up Airlines

SkyUp – українська авіакомпанія, яка виконує чартерні рейси і регулярні лоукост-рейси. Основні напрямки – Близький Схід, Північна Африка, Європа. А з квітня 2020 року SkyUp почав виконувати ще й вантажні перевезення.

Під час локдауну, з лютого по квітень 2020 року, перевізник здійснив два евакуаційні рейси – евакуював українців з Уханю і Венеції. А з 19 по 27 березня 2020 року SkyUp виконав більше 100 спеціальних комерційних рейсів в 30 країн світу – цими рейсами українці змогли повернутися додому вже після закриття українських кордонів.

Раніше ми писали, що з Афін добу не міг вилетіти рейс Афіни – Київ (Wizzair).

Також ми повідомляли, що експерти назвали три ключові проблеми, які слід враховувати пасажирам перед виїздом в аеропорт "Бориспіль". Вони посилилися з настанням літнього сезону і збільшенням кількості рейсів