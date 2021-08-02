В аэропорту "Борисполь" вылет самолета в Египет ждут уже 10 часов: что произошло

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В международном аэропорту "Борисполь" задерживается вылет самолета авиакомпании Sky Up Airlines. На этот раз перенесли время вылета самолета в Хургаду. Воздушное судно должно было вылететь из Киева в 2:15, но вылет ожидается только в 12:15.

В аэропорту "Борисполь" отмечают, что самолет задерживается не по вине терминала.

"Самолет в Хургаду задерживается не по нашей вине. Причину задержки рейса нужно уточнять у представителей авиакомпании", – рассказали в пресс-службе аэропорта "Борисполь".

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В авиакомпании Sky Up Airlines отмечают, что про изменения времени вылета самолета, всех пассажиров информируют письмами на электронную почту или сообщениями на мобильный телефон.

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