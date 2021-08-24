Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини Києва Інші новини

У центрі Києва на репетиції параду хлопець зробив пропозицію руки і серця дівчині (відео)

Ольга Кравченко
24 серпня, 14:13
У той самий момент разом з ним на коліно встали ще двоє військовослужбовців і підняли шаблі вгору

На Хрещатику хлопець наважився зробити пропозицію дівчині. Фото: колаж "Сьогодні"

Військовослужбовець зробив своїй дівчині-колезі пропозицію руки і серця прямо під час репетиції параду до Дня Незалежності України на Хрещатику. Вона відповіла взаємністю.

Відео опублікував Богдан Бондар в Facebook.

"Гарно вчора хлопчина освідчився", – написав він.

На ролику видно, як хлопець опустився на одне коліно з букетом квітів. Навколо всі аплодували і кричали "гірко".

Швидше за все вона сказала йому "так", так як після пішов палкий поцілунок.

Як святкують парад в столиці

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

Реклама

Читайте також:

А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:

  • учасників бойових дій на Донбасі;
  • ветеранів;
  • добровольців;
  • медиків;
  • волонтерів.

У військовому параді в столиці взяли участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Раніше ми повідомляли, в київському метрополітені натовпу пасажирів поспішають на військовий парад.

Крім того, малюки-засновники Києва на Поштовій площі перетворилися в українських захисників.

Реклама