У Київ іде потепління: синоптики дали прогноз на тиждень

У найближчі дні у столиці буде йти дощ / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода у Києві найближчими днями буде дощовою і трохи сніжною. Температура повітря у місті може піднятися до 8 градусів тепла.

Про це повідомляє gismeteo.

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Завтра, 8 лютого, синоптики обіцяють удень 0 градусів, а вночі температура може знизитись до -1 градуса. Очікується невеликий сніг із дощем.

9 лютого стовпчики термометрів покажуть близько 4 градусів тепла, а ось 10-11 лютого повітря у Києві почне прогріватися. Буде близько 7-8 градусів тепла. Але синоптики прогнозують у ці дні невеликий дощ.

12 лютого очікується мінлива хмарність. Температура підніметься щонайбільше до 3 градусів тепла, але опадів не обіцяють.

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У неділю, 13 лютого, термометр покаже близько 3 градусів тепла вдень, а вночі температура може опуститися до -4 градусів. Опадів не очікується.

У понеділок, 14 лютого, буде ясно. Температура вдень становитиме 5 градусів, а вночі -5 градусів. На сніг та дощ можна не чекати.

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Погода у Києві на тиждень. Скрін: gismeteo

Морози у лютому

Протягом останнього місяця зими абсолютний мінімум температури повітря за всю історію спостережень становив 24-39 градусів морозу, на півдні Одеського регіону та у Криму – 15-23 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря – 12-20 градусів тепла, а у південних областях, на Вінниччині та Прикарпатті – місцями 21-24 градуси.

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