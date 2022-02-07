В Киев идет потепление: синоптики дали прогноз на неделю

В ближайшие дни в столице будет идти дождь / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киевев ближайшие дни будет дождливой и немного снежной. Температура воздуха в городе может подняться до 8 градусов тепла.

Об этом сообщает gismeteo.

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Завтра, 8 февраля, синоптики обещают днем 0 градусов, а ночью температура может снизиться до -1 градуса. Ожидается небольшой снег с дождем.

9 февраля столбики термометров покажут около 4 градусов тепла, а вот 10-11 февраля воздух в Киеве начнет прогреваться. Будет около 7-8 градусов тепла. Но синоптики прогнозируют в эти дни небольшой дождь.

12 февраля ожидается переменная облачность. Температура поднимется максимум до 3 градусов тепла, но осадков не обещают.

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В воскресенье 13 февраля термометр покажет около 3 градусов тепла днем, а ночью температура может опуститься до -4 градусов. Осадков не ожидается.

В понедельник 14 февраля будет ясно. Температура днем составит +5 градусов, а ночью -5 градусов. Снега и дождя можно не ждать.

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Погода в Киеве на неделю. Скрин: gismeteo

Морозы в феврале

В течение последнего месяца зимы абсолютный минимум температуры воздуха за всю историю наблюдений составлял 24-39 градусов мороза, на юге Одесского региона и в Крыму – 15-23 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 12-20 градусов тепла, а в южных областях, в Винницкой области и Прикарпатье – местами 21-24 градуса.

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