У Києві антивакцинатори перекрили низку доріг: де почалися затори (список вулиць)

Антивакцинатори перекрили дороги у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"
Під стінами Верховної Ради у середу, 3 листопада, мітингують супротивники вакцинації проти COVID-19. Вони перекрили низку вулиць так, що автомобілям неможливо проїхати.
Докладніше про це – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Де перекрито дороги?
Перекрито такі місця:
- вул. Грушевського, 5 (біля стадіону "Динамо");
- пров. Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів);
- перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний;
- перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (біля готелю "Національний");
- перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгинська;
- перехрестя: вул. Ольгинська, площа І. Франка;
- перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська;
- перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецька;
- вул. Паркова, 35.
Що відбувається на вулицях Києва?
Як захиститись від коронавірусу?
Незважаючи на те що не всі згодні з цією думкою, за даними МОЗ, найкращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби вп'ятнадцятеро.
За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.