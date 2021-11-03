В Киеве антивакцинаторы перекрыли ряд дорог: где начались пробки (список улиц)

Антивакцинаторы перекрыли дороги в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"
Под стенами Верховной Рады в среду, 3 ноября, митингуют противники вакцинации против COVID-19. Они перекрыли ряд улиц так, что автомобилям невозможно проехать.
Подробнее об этом – читайте далее в материале "Сегодня".
Где перекрыты дороги?
Перекрыты такие места:
- ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо");
- пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров);
- перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный;
- перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля "Национальный");
- перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская;
- перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко;
- перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская;
- перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая;
- ул. Парковая, 35.
Что происходит на улицах Киева?
Как защититься от коронавируса?
Несмотря на то что не все согласны с этим мнением, по данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.
За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.