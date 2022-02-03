У Києві без попередження знесли прибудови до житлових будинків. Ми дізналися, чи це законно (відео)

В Києві знову воюють з забудовниками. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Солом'янському районі Києва забудовник зносить прибудови до житлових будинків на вулиці Івана Неходи, 6. Місцеві жителі розповідають, що за цією адресою приїхала будівельна техніка – зносять будівлі.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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"Зараз на вулиці Івана Неходи 6 у Києві відбувається рейдерське захоплення від забудовника! Нагнали техніку і тупо ламають прибудинкові споруди! Це грьобана жерсть!", – пише Богдан.

Місце, де відбувається демонтаж – Батиєва гора. Вважається, що це одна з найвищих точок Києва. І до того ж найнебезпечніша – тут часто трапляються зсуви.

Відео надала жінка, яка живе на тій ділянці, Варвара Фадєєва

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Місце на карті, де орудує забудовник

Реакція правоохоронців

У поліції Києва нам повідомили, що сьогодні та вчора до них надходили виклики від місцевих мешканців щодо демонтажу будівель на вулиці Івана Неходи, 6.

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"До нас зверталися вчора і сьогодні. Усі матеріали були розписані на дільничних офіцерів поліції. Вони виїжджали на місце та спілкувалися з представниками забудовника, який проводить дані роботи. Офіцери перевірили документи у забудовника та з'ясували, що він має право проводити дані роботи, порушень немає", – повідомили нам у поліції Солом'янського району.

Що планують будувати на місці знесених споруд, наразі невідомо.

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