У Києві без попередження знесли прибудови до житлових будинків. Ми дізналися, чи це законно (відео)

В Києві знову воюють з забудовниками. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Солом'янському районі Києва забудовник зносить прибудови до житлових будинків на вулиці Івана Неходи, 6. Місцеві жителі розповідають, що за цією адресою приїхала будівельна техніка – зносять будівлі.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
"Зараз на вулиці Івана Неходи 6 у Києві відбувається рейдерське захоплення від забудовника! Нагнали техніку і тупо ламають прибудинкові споруди! Це грьобана жерсть!", – пише Богдан.
Місце, де відбувається демонтаж – Батиєва гора. Вважається, що це одна з найвищих точок Києва. І до того ж найнебезпечніша – тут часто трапляються зсуви.
Відео надала жінка, яка живе на тій ділянці, Варвара Фадєєва
Місце на карті, де орудує забудовник
Реакція правоохоронців
У поліції Києва нам повідомили, що сьогодні та вчора до них надходили виклики від місцевих мешканців щодо демонтажу будівель на вулиці Івана Неходи, 6.
"До нас зверталися вчора і сьогодні. Усі матеріали були розписані на дільничних офіцерів поліції. Вони виїжджали на місце та спілкувалися з представниками забудовника, який проводить дані роботи. Офіцери перевірили документи у забудовника та з'ясували, що він має право проводити дані роботи, порушень немає", – повідомили нам у поліції Солом'янського району.
Що планують будувати на місці знесених споруд, наразі невідомо.
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