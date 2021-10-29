В Оболонському районі Києва стався масштабний прорив теплотраси (відео)

У Києві 29 жовтня на вулиці Скляренка стався прорив теплотраси. Очевидці зафіксували НП на камеру.
Про це повідомляє Київ Оперативний у Telegram.
У Мережі зазначають, що нещодавно тут оновили дорожнє покриття.
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"Аварійників поки що немає", – пишуть у повідомленні.
У КП "Київтеплоенерго" нам повідомили, що стався прорив магістральним трубопроводом діаметром 500 сантиметрів. Ушкодження вже локалізовано.
Поки невідомо, скільки будинків в Оболонському районі залишилося без гарячої води. На місці прориву розпочали ремонт.
Що робити, якщо у прорвало воду
У разі аварії чи засмічення каналізації необхідно звернутись до "Київводоканалу". Як це можна зробити:
- оформити звернення на сайті (кнопка "Задати питання");
- зателефонувати на аварійну гарячу лінію за номером 15-81 або (044) 200-73-01.
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