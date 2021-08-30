У Києві двоє чоловіків розгромили тролейбус і побили водія (фото)

Лобове скло тролейбуса сильно постраждало. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

На столичному Печерську двоє киян розбили скло в тролейбусі.

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався на вулиці Лаврській. Правоохоронці негайно виїхали на місце події.

Як з'ясувалося, двоє хлопців у стані алкогольного сп'яніння почали порушувати громадський порядок, зламали склоочисник в тролейбусі і розбили скло. На зауваження водія громадського транспорту та перехожого порушники не реагували, а замість цього нанесли їм тілесні ушкодження.

Правоохоронці затримали зловмисників. Ними виявилися кияни 1997 і 2001 років народження.

Слідчі почали кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Зловмисникам вже повідомили про підозру у вчиненні злочину. Також слідчі направили до суду клопотання про обрання їм запобіжного заходу.

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Ще один подібний випадок

Днями патрульні отримали виклик з приводу хуліганства: на вулиці Милославській чоловік камінням розбив у трамваї скло. Водійка трамваю надала патрульним детальний опис правопорушника.

Чоловік розбив скло в трамваї і втік. Фото: facebook.com/kyivpatrol

На місце прибули патрульні й взялися шукати чоловіка за прикметами. Невдовзі інспектори помітили громадянина, що підпадав під опис, той кинувся навтьоки. Його наздогнали і затримали.

Для з'ясування обставин події та надання правової кваліфікації дій затриманого на місце викликали слідчо-оперативну групу Деснянського управління поліції.

Підозрюваного затримали правоохоронці. Фото: facebook.com/kyivpatrol

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