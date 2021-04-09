У Києві чоловік причепився до тролейбуса і так проїхався по місту (відео)

У Києві молодик їхав, зачепившись за тролейбус.
Відео з видовищними "покатушками" опублікував Kyiv NEWS в Telegram.
Чоловік з бежевому пальто і шапці їхав, тримаючись за поручні, а в руках тримав сумку. Коментатори припустили, що можливо він так вирішив дістатися на роботу.
"Кличко стверджує, що спецпропуски отримали всі, хто її потребував. Але, як бачимо, є люди, які не отримали", – написали в пабліку.
Ми повідомляли, що в Києві двоє екстремалів влаштували покатушки на даху вагона метро.
Раніше ми писали, чому хворих на гемодіалізі позбавили транспорту під час локдауна. Багатьом пацієнтам доводиться добиратися майже пішки.
Також повідомлялося, як кияни добираються на роботу без спецперепустки.
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