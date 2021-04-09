У Києві чоловік причепився до тролейбуса і так проїхався по місту (відео)

Відео з моменту опублікували в Мережі

У Києві молодик їхав, зачепившись за тролейбус.

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Відео з видовищними "покатушками" опублікував Kyiv NEWS в Telegram.

Чоловік з бежевому пальто і шапці їхав, тримаючись за поручні, а в руках тримав сумку. Коментатори припустили, що можливо він так вирішив дістатися на роботу.

"Кличко стверджує, що спецпропуски отримали всі, хто її потребував. Але, як бачимо, є люди, які не отримали", – написали в пабліку.

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