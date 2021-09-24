У Києві голий чоловік напав з розбитою пляшкою на відвідувачів кафе: йому загрожує строк (відео)

Чоловік раптово напав на людей в кафе / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві слідчі повідомили про підозру хлопцеві, який пляшкою розбив голову відвідувача кафе. Йому загрожує до семи років в'язниці.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Києва в Facebook.

Реклама

На вулиці Антоновича невідомий, який був без одягу, вдарив відвідувача кафе пляшкою по голові. Відео опублікували в Мережі.

Відео 18+

Реклама

Що сталося

Поліцейські з'ясували, що невідомий підійшов до літньої тераси столичного кафе, дістав з смітника скляну пляшку і вдарив нею по голові відвідувачу закладу.

"26-річному потерпілому лікарі на місці надали першочергову медичну допомогу. Свідки події зупинили зловмисника та тримали до приїзду поліції. Правоохоронці затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Хуліганом виявився уродженець Житомирської області, 2003 року народження.

"Він не міг пояснити мотиви свого вчинку, оскільки, ймовірно, перебував під дією наркотичних речовин", – додають в поліції.

Слідчі почали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Чоловікові повідомлено про підозру, а також судом обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. За скоєне фігуранту загрожує до від трьох до семи років ув'язнення.

Раніше ми писали:

Сім разів ударив ножем: під Вінницею чоловік жорстоко вбив жінку на першому побаченні

на першому побаченні У Києві п'яний чоловік напав з ножем на підлітка