В Киеве голый мужчина напал с разбитой бутылкой на посетителей кафе: ему грозит срок (видео)

Мужчина внезапно напал на людей в кафе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве следователи сообщили о подозрении парню, который бутылкой разбил голову посетителя кафе. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

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На улице Антоновича неизвестный, который был без одежды, ударил посетителя кафе бутылкой по голове. Видео опубликовали в Сети.

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Что произошло

Полицейские выяснили, что неизвестный подошел к летней террасе столичного кафе, достал из помойки стеклянную бутылку и ударил ею по голове посетителя заведения.

"26-летнему пострадавшему врачи на месте оказали первоочередную медицинскую помощь. Свидетели происшествия остановили злоумышленника и держали до приезда полиции. Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Хулиганом оказался уроженец Житомирской области, 2003 года рождения.

"Он не мог объяснить мотивы своего поступка, поскольку, вероятно, находился под действием наркотических веществ", – добавляют в полиции.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Мужчине сообщено о подозрении, а также судом избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест. За содеянное фигуранту грозит до от трех до семи лет заключения.

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