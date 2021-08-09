На Контрактовій площі в Києві п'яний чоловік напав з ножем на підлітка (фото)

Зловмисник спровокував конфлікт з 17-річним хлопцем, в ході розмови він дістав зброю

Зловмисник намагався втекти з місця злочину, але його наздогнали / Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 9 серпня, на Контрактовій площі, де раніше сталася масова бійка, п'яний чоловік спровокував конфлікт з 17-річним підлітком та вдарив його ножем у живіт.

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Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва

Що сталось?

"До столичної поліції від оперативного чергового муніципальної охорони надійшло повідомлення про те, що на Контрактовій площі неповнолітній внаслідок конфлікту із невідомим отримав ножове поранення. На місце події негайно прибули лікарі, слідчо-оперативна група та екіпажі патрульної поліції", – повідомили правоохоронці.

Виявилось, що 17-річний хлопець разом із своїми друзями перебував на вулиці, як в цей час до компанії почав чіплятися чоловік напідпитку. В якийсь момент зловмисник дістав з кишені ножа та вдарив ним юнака у живіт. ПІзніше він намагався втекти з місця, проте його затримали працівники муніципальної охорони.

Що далі?

Потерпілого із проникаючим пораненням живота госпіталізували до медичного закладу, а 47-річного місцевого мешканця правоохоронці затримали. У нього в кишені знайшли ніж, який направили для проведення експертизи.

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Відомості щодо події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину і слідчі готують клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі / Фото: колаж "Сьогодні"

Згідно з даними "Нацполіціі", Подільський район Києва вважається найспокійнішим у столиці. У ньому зафіксували найменше злочинів за 2020 рік. Там зафіксували 2106 злочинів. 5 вбивств і 4 випадки розбійних нападів. Один випадок зґвалтування, інше – крадіжки і шахрайство. Тоді як у Шевченківському, він на першому місці, 4634 злочини.

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