У Києві горів торговий центр (оновлено)

Очевидці зняли пожежу у торговому центрі. Скріншот з відео

У Києві сталася пожежа у торговому центрі "Інтервал-Плаза" у Голосіївському районі.

Як повідомляє "Київ Оперативний", вогонь помітний на даху будівлі за адресою Велика Васильківська, 143/2. На місце виїхали бригади ДСНС.

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Як повідомили рятувальники, про пожежу їм стало відомо о 21:53, а вже о 22:09 загоряння локалізували на 5 кв. м та ліквідували. Жертв та постраждалих у події немає.

"На даху 6-поверхової адміністративної будівлі сталося коротке замикання електропроводів із подальшим горінням", – наголошується у повідомленні ДСНС Києва.

Пожежа в будинку тіктокера-мільйонника під Києвом

Як повідомлялося раніше, 7 жовтня в Ірпені (Київська область) у будинку популярного блогера сталася масштабна пожежа. Поліцейським удалося встановити зловмисників, які підпалили чуже майно.

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Спочатку загорівся гараж, в якому вщент згоріли два автомобілі, потім полум'я охопило будівлю. На щастя, врятувалась вся родина, а ось майно відновленню не підлягає.

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