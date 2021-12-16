У Києві горить квартира у багатоповерхівці: є загиблий (відео, фото)

На місці пожежі працюють рятувальники / Колаж "Сьогодні"

У Києві горить квартира на 6-му поверсіу багатоквартирному житловому будинку на Ушинського, 40. На місці вже активно працюють рятувальники ДСНС, а також присутні лікарі швидкої допомоги.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ оперативний".

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Деталі

Як повідомили ДСНС сайту "Сьогодні", в результаті згорів диван, меблі та особисті речі. Під час гасіння пожежі у кімнаті рятувальники знайшли тіло чоловіка 1951 року народження. Цю квартиру він винаймав.

Об 11.53 пожежу ліквідували, але її причина ще не відома.

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Пожежа у багатоквартирному житловому будинку у Києві. Фото: ДСНС Києва

Пожежа у багатоквартирному житловому будинку у Києві. Фото: ДСНС Києва

Пожежа у багатоквартирному житловому будинку у Києві. Фото: ДСНС Києва

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З початку року понад 50 тисяч пожеж

З початку року сталося 58 907 загорянь, 1133 особи загинули, 986 постраждали. Найбільше загорянь – 19 774 – було у житлових секторах.

Основні причини виникнення пожеж:

необережне поводження з вогнем;

несправність та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;

порушення правил пожежної безпеки.

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