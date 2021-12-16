В Киеве горит квартира в многоэтажке: есть погибший (видео)

На месте пожара работают спасатели / Коллаж "Сегодня"
В Киеве горит квартира на 6-м этаже в многоквартирном жилом в доме на Ушинского, 40. На месте уже активно работают спасатели ГСЧС, а также присутствуют врачи скорой помощи.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев оперативный".
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Как сообщили ГСЧС сайту "Сегодня", в результате сгорел диван, мебель и личные вещи. Во время тушения пожара в комнате спасатели нашли тело мужчины 1951 года рождения. Эту квартиру он снимал.
В 11:53 пожар ликвидировали, но его причина еще неизвестна.
С начала года более 50 тысяч пожаров
С начала года произошло 58 907 возгораний, 1133 человека погибли, 986 пострадали. Больше всего возгораний – 19 774 – было в жилых секторах.
Основные причины возникновения пожаров:
- неосторожное обращение с огнем;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности.
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