У Києві та області ввечері погода погіршиться: синоптики дали прогноз

Столицю знову може затопити дощ. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці за останній місяць випало 116% місячної норми опадів. Однак в Києві та Київській області найближчим часом і до кінця доби знову очікується гроза.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У четвер, 2 вересня, вночі в західних і північних областях, а вдень по всій Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий), говориться в повідомленні.
Скільки в серпні випало опадів
Кількість опадів, що випали в Києві в серпні 2021 року, перевищила кліматичні норми, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.
"Опадів в серпні на проспекті Науки, 37, випало 65 мм, або 116% кліматичної норми", – вказується в повідомленні.
Погода на вересень: вже не літо, ще не осінь
При цьому середньомісячна температура повітря також перевищила кліматичну норму на 0,7° і становила 21,1° тепла.
Найхолодніше в столиці було 27 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до 13,6°, найспекотніше – 17 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялася до 33,4°.
Раніше ми писали:
- вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода в світі. За найімовірнішим Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.
- Київ пізно ввечері 30 серпня накрила небувала гроза – в результаті потужних злив затопило дороги та станції трамваїв, що викликало великі затори і зупинку транспорту, а в Подільському районі через блискавку почалася пожежа.