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Води по коліно, пожежа і зупинка транспорту. На Київ обрушилася потужна гроза (відео)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
30 серпня, 22:15
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Столицю в понеділок накрила аномальна гроза з потужною зливою, місто традиційно затопило, а через блискавку навіть сталася пожежа
У Києві пройшла негода
У Києві пройшла негода / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ пізно ввечері в понеділок, 30 серпня, накрила небувала гроза. Причому потужні зливи пройшли як на лівому, так і правому берегах столиці. У результаті затопило дороги та станції трамваїв, що викликало великі пробки і зупинку транспорту, а в Подільському районі через блискавку почалася пожежа.

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Про це свідчать відео очевидців із різних районів міста.

Перші повідомлення про сильні зливи та грози почали надходити з ВДНГ і лівобережних районів столиці. Там небо дуже швидко потемніло, почався дощ, який дедалі швидше посилювався.

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Постійно гриміло і мало не щомиті блимали блискавки, очевидці повідомляли і про град і сильний вітер.

Про сильну зливу з громом і блискавками повідомляли і мешканці Русанівки та Лісового.

Потім почала надходити інформація про зупинку швидкісних трамваїв у кількох районах Києва через затоплення водою рейок. Зокрема затопило станцію на Героїв Севастополя, людям доводилося пересуватися практично по коліно у воді.

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Також зупинився рух тролейбусів №№ 23, 28 по вул. Білоруська, 5 через падіння дерева на контактну мережу, рух трамваїв №№ 5, 28 по вул. Милославська через скупчення води.

Машини теж майже пливли по проїжджій частині, як наприклад на затопленому проспекті Перемоги.

Затримувався і рух трамваїв №№ 1, 3 від зупинки "Героїв Севастополя" до зупинки "Гарматна" з тієї ж причини скупчення води.

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А ось біля Південного вокзалу машину буквально змило бурхливими потоками.

Несолодко доводилося і пішоходам.

А в Подільському районі через удар блискавки сталася пожежа. Спочатку вирішили, що загорілося кафе, але пізніше виявилося, що горіло дерево, що впало на лінію електропередачі.

Зазначимо, потужна злива і гроза накривають Київ другий день поспіль. Тільки у неділю ми повідомляли, що через зливу затопило кілька районів міста. Деякі вулиці буквально перетворилися на річки, крім того "потонули" кілька машин.

Ми також писали, що 29 серпня вода потоками заливала станцію метро "Героїв Дніпра", причому лило просто на силові кабелі та колії. Правда в метрополітені стверджують, що на роботі поїздів це нібито не відбилося.

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