У Києві через марафон в центрі перекриють рух транспорту

Два дня в столиці будуть перекриті дороги / Фото: Колаж: Сьогодні

19 вересня в столиці пройде спортивний захід "11-й WORK.UA Київський півмарафон 2021", в якому візьмуть участь близько 9 тис. учасників. За інформацією організаторів, з 5:00 18 вересня до 22:00 19 вересня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі.

Про це повідомляє КМДА.

Графік перекриття вулиць 18-19 вересня:

вул. Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вул. Волоській) – з 5:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;

вул. Межигірська (від вул. Г. Сковороди до вул. Спаської) – з 5:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;

вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївській) – з 5:00 18 вересня до 22:00 19 вересня.

Карта марафону / Фото: КГГА

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Графік перекриття вулиць 19 вересня:

вул. Петра Сагайдачного – з 07:00 до 13:30;

Боричів узвіз – з 07:00 до 13:30;

вул. Ігорівська – з 07:00 до 13:30;

вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) – з 07:00 до 13:30;

вул. Набережно-Хрещатицька (в напрямку Гаванського моста) – з 07:00 до 11:00;

Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) – з 07:00 до 13:30;

Набережне шосе (в напрямку Гаванського моста) – з 07:00 до 11:00;

Гаванський міст (в напрямку Північного моста) – з 07:00 до 11:00;

вул. Набережно-Рибальська (в напрямку Північного моста) – з 07:00 до 11:00

Північний міст (в напрямку житлового масиву Троєщина) – з 07:00 до 11:00;

вул. Трухановська – з 07:00 до 12:00;

Володимирський узвіз (в напрямку Поштової площі) – з 07:00 до 11:00;

Міст Метро – з 07:00 до 10:00;

поворот з моста Метро на Набережне шосе – з 07:00 до 11:00.

Також за маршрутом марафону передбачені зміни руху громадського транспорту, про що буде повідомлено додатково.

Раніше ми повідомляли, що на сайті Київської міської ради зареєстрована петиція з проханням не вводити плату за провезення електросамокатів в метро.

Нагадаємо, 26 травня в Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколес і самокатів. У метрополітені зазначають: важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив оплати проїзду, вас попросять заплатити повторно.