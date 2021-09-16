У Києві через марафон в центрі перекриють рух транспорту

Два дня в столиці будуть перекриті дороги / Фото: Колаж: Сьогодні
19 вересня в столиці пройде спортивний захід "11-й WORK.UA Київський півмарафон 2021", в якому візьмуть участь близько 9 тис. учасників. За інформацією організаторів, з 5:00 18 вересня до 22:00 19 вересня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі.
Про це повідомляє КМДА.
Графік перекриття вулиць 18-19 вересня:
- вул. Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вул. Волоській) – з 5:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
- вул. Межигірська (від вул. Г. Сковороди до вул. Спаської) – з 5:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
- вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївській) – з 5:00 18 вересня до 22:00 19 вересня.
Графік перекриття вулиць 19 вересня:
- вул. Петра Сагайдачного – з 07:00 до 13:30;
- Боричів узвіз – з 07:00 до 13:30;
- вул. Ігорівська – з 07:00 до 13:30;
- вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) – з 07:00 до 13:30;
- вул. Набережно-Хрещатицька (в напрямку Гаванського моста) – з 07:00 до 11:00;
- Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) – з 07:00 до 13:30;
- Набережне шосе (в напрямку Гаванського моста) – з 07:00 до 11:00;
- Гаванський міст (в напрямку Північного моста) – з 07:00 до 11:00;
- вул. Набережно-Рибальська (в напрямку Північного моста) – з 07:00 до 11:00
- Північний міст (в напрямку житлового масиву Троєщина) – з 07:00 до 11:00;
- вул. Трухановська – з 07:00 до 12:00;
- Володимирський узвіз (в напрямку Поштової площі) – з 07:00 до 11:00;
- Міст Метро – з 07:00 до 10:00;
- поворот з моста Метро на Набережне шосе – з 07:00 до 11:00.
Також за маршрутом марафону передбачені зміни руху громадського транспорту, про що буде повідомлено додатково.
Раніше ми повідомляли, що на сайті Київської міської ради зареєстрована петиція з проханням не вводити плату за провезення електросамокатів в метро.
Нагадаємо, 26 травня в Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколес і самокатів. У метрополітені зазначають: важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив оплати проїзду, вас попросять заплатити повторно.